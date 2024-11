Genova. È stato pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione ad uso associativo dell’immobile comunale sito in vico dei Fregoso 43R.

L’immobile è stato acquisito dal Comune di Genova dopo un avviso pubblico per la ricerca di immobili privati, ed è poi stato seguito redatto un progetto di ristrutturazione. Attualmente sono in corso i lavori, e i locali saranno disponibili e occupabili non prima del 31 marzo 2025.

» leggi tutto su www.genova24.it