Cicagna: tradizionale tombolata di beneficenza della Croce Rossa

Da Francesco Boccardo, presidente della Croce Rossa Italiana sezione di Cicagna

Ci avviamo verso la fine del 2024 ed anche i festeggiamenti per i nostri 50 anni volgono

verso la fine; non possiamo però rinunciare ad un appuntamento ormai inamovibile. Torna

anche quest’anno la “tombolata di beneficenza” della CRI di Cicagna! Torna con il lavoro

incredibile della “storica Sezione Femminile”, con l’aiuto dei Commercianti, delle Aziende e,

non ce ne voglia il Festival di Sanremo, con il Presentatore dei presentatori, Claudino! Oltre

ai ricchi premi e all’importanza benefica dell’evento per il Nostro Comitato, in questa

occasione si celebrerà anche chi in 50 anni è stato ed è la spina dorsale di CRI Cicagna.

Verranno infatti consegnate le croci di anzianità al nostro pilastro, ovvero ai nostri Volontari.

Sono loro la forza del nostro lavoro quotidiano. Verrà inoltre consegnata, rilasciata dal

Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, la benemerenza al Comune di Cicagna per il

sostegno, il supporto, l’aiuto profuso per la fondazione e lo sviluppo del nostro Comitato

attraverso il quale è stato possibile portare lo spirito di Croce Rossa fra le persone, nella

Valfontabuona così come in tutta Italia e oltre, da 50 anni.

Vi aspettiamo quindi presso la Sala Conferenze del Comune di Cicagna (accanto al Municipio)

come da trazione il 7 dicembre alle 20.30.

Tombolata 2024

