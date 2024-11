Concerti, mercatini e cimenti: a Sestri Levante si accende il Natale

Sestri Levante. Sestri Levante dà il via alla “volata” natalizia con un calendario ricco di eventi dedicati a tutte le età, per celebrare le festività in un’atmosfera di gioia, cultura e condivisione.

Il calendario si apre domenica uno dicembre con la rassegna Pane, Olio e Acciughe, un’intera settimana pensata per esaltare le eccellenze gastronomiche e culturali del territorio: appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione, momenti di approfondimento e iniziative che valorizzano il legame con la terra e il mare.

» leggi tutto su www.genova24.it