Da Cornigliano a Pontedecimo, maxi controlli della polizia: oltre 100 persone identificate

Genova. Maxi controlli da parte della polizia di Stato di Genova tra i quartieri di Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo. Venerdì personale del commissariato Cornigliano, insieme con i colleghi del reparto prevenzione crimine, Upg e unità cinofile ha passato al setaccio le zone in cui sono state segnalate più criticità, concentrandosi sui giardini della Fiumara e altre aree teatro di episodi di microcriminalità.

Il bilancio è stato di 100 persone identificate e controllate, sanzioni e arresti. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato segnalato mentre cercava di forzare le portiere di alcune auto parcheggiata. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza cittadine gli agenti lo hanno individuato in via Cornigliano, in una zona nota per attività di spaccio, mentre parlata con un giovane ed estraeva qualcosa dalla tasca.

