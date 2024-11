Federazione Tennis e Padel, Andrea Fossati confermato presidente regionale

Genova. Si è svolta oggi a Genova l’Assemblea elettiva de Comitato ligure della Federazione Tennis e Padel. E’ stato rieletto presidente, con 140 voti su 142, Andrea Fossati e al sua fianco la squadra di consiglieri che lo ha accompagnato nell’ultimo quadriennio ricco di successi e attività. Confermati quali consiglieri per l’attività tennis Davide Galletto, Francesco Giordano, Alberto Papone, Roberta Piagneri, Matteo Repetto, Vincenzo Sasso. Confermata anche quale consigliere per l’attività Padel Annalisa Bona a cui si aggiunge, neo eletta under 35, Paolina Bertagnon.

A presiedere l’assemblea è stato Raimondo Ricci Bitti, consigliere di presidenza della Fitp, affiancato quale vicepresidente di Assemblea da Roberta Righetto (consigliera nazionale Fitp) e Alessandro Mozzi (segretario di Assemblea).

Nella sala congressi dell’Hotel Bristol si sono ritrovati i rappresentanti di 111 circoli (su 134 aventi diritto al voto). Ad aprire l’Assemblea il saluto delle massime autorità istituzionali e sportive: Simona Ferro (Assessore allo Sport di Regione Liguria), Alessandra Bianchi (Assessore allo Sport del Comune di Genova) e Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria).

