Gruppo consiliare “Futura Quiliano” vuole risposte: “Il parcheggio di Tiassano come discarica! Le telecamere che fine hanno fatto?”

Quiliano. “Il parcheggio di Tiassano come discarica! A proposito di rifiuti e di abbandoni, ci siamo sempre battuti contro il malcostume dell’abbandono dei rifiuti, sia quello dei sacchetti davanti ai cassonetti sia quello di materiali ingombranti nelle periferie e nei luoghi poco illuminati o poco presidiati o luoghi che sembrano sfuggire dalla gestione del decoro urbano. Uno di questi è il parcheggio della borgata di Tiassano per il quale avevamo fatto una segnalazione formale il 15 maggio 2024 dove evidenziavamo all’interno la presenza di macchine abbandonate e di oggetti di vario genere e all’esterno il degrado del verde”, lo scrive in una nota Rodolfo Fersini di Futura Quiliano.

“Successivamente, nella discussione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2024, abbiamo nuovamente segnalato la presenza di un water in fondo al parcheggio e di rifiuti vari oltre che la necessità di un taglio erba e arbusti che faccia capire che quel parcheggio è attenzionato dall’Amministrazione”, prosegue.

» leggi tutto su www.ivg.it