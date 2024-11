Il Galliera unico ospedale in Italia a ricevere la certificazione Eras per la qualità del percorso chirurgico

Genova. Il 4 novembre scorso, l’Urologia dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova, unica in Italia, ha ottenuto la certificazione internazionale “”Eras (Enhanced Recovery After Surgery) ,che premia la qualità del suo percorso chirurgico.

Dal punto di vista pratic, si tratta di un insieme di misure distinte in fase pre-operatoria, intra-operatoria e post-operatoria, che hanno l’obiettivo di ridurre lo stress provocato dal gesto chirurgico, accelerare la ripresa del paziente ed abbreviarne la degenza. Un percorso della durata di un anno, in partnership con Medtronic Integrated Health Solution, in grado di garantire soluzioni agli ospedali affinché possano migliorare i percorsi e gli esiti di cura, contestualmente a una analisi delle opportunità di ottimizzazione delle performance operative ed economiche del centro.

