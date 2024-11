Il tributo di Luni al luogotenente Pietra, comandante dei carabinieri prossimo alla pensione

Il Consiglio comunale di Luni ha tributato il proprio apprezzamento e la propria riconoscenza al luogotenente Riccardo Pietra, comandante della Stazione Carabinieri di Luni, in pensione dal prossimo 5 dicembre. Assegnato alla Stazione di Luni nel 1998, ne ha poi assunto il comando guadagnandosi stima e riconoscenza da parte dell’amministrazione e della cittadinanza per le sue disponibilità e professionalità. Il sindaco Alessandro Silvestri, consegnando una targa commemorativa a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso a nome del Consiglio e di tutta la cittadinanza sentite parole di stima, ricordando molti episodi gestiti grazie all’aiuto del luogotenente Pietra ma in particolare commuovendosi nella memoria della gestione dell’emergenza Covid, vissuta con apprensione ma anche con determinazione e spirito di sacrificio. Al luogotenente Pietra la riconoscenza dell’amministrazione comunale e l’augurio di una serena pensione.

