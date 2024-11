La Samp la riprende al novantesimo, Cremonese a valanga al Druso

Nemmeno un successo casalingo nelle cinque partite del sabato pomeriggio della 15ma giornata di Serie B. Un gol per parte al Rigamonti tra Brescia e Bari, finita invece 2 a 2 tra Cittadella e Juve Stabia al Tombolato. A completare il programma delle 15.00 il pirotecnico pari tra Sampdoria e Catanzaro – blucerchiati avanti 2 a 0, poi la rimonta dei calabresi fino al vantaggio, infine al 90′ pari Samp con Leonardi – e la pesante sconfitta interna del Südtirol con la Cremonese, impostasi per 4 a 0; la squadra di Stroppa si porta così al quarto posto (a -6 da Spezia e Pisa, che giocano domani), in attesa della partita del Cesena, atteso domani a Frosinone. Alle 17.15 si è poi giocata Mantova-Modena, terminata a reti bianche.

