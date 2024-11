La Samp pareggia in extremis col Catanzaro, esplode la contestazione fuori dal Ferraris: “Meritiamo i più”

Genova. Esplode la contestazione a Marassi. Dopo i fischi piovuti dalla gradinata Sud al termine della partita pareggiata dalla Sampdoria in extremis 3-3 contro il Catanzaro, molti tifosi blucerchiati si sono radunati in corso De Stefanis sotto i distinti in attesa dell’uscita del pullman della squadra.

“Meritiamo di più”, questo il messaggio scandito dai supporter, amareggiati dopo l’ennesimo risultato deludente e per una classifica che vede la squadra ancora fuori dalla zona playoff. Tra fischi e cori contro la squadra i tifosi hanno occupato una carreggiata di corso De Stefanis, con conseguenze anche sul traffico.

