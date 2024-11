La Signora delle Camelie, piace la rivisitazione di Ortoleva al Teatro della Tosse

Genova. La Signora delle Camelie, testo tra i più rappresentati al mondo che ha avuto fortuna sia in prosa, sia nell’opera lirica (La Traviata) sia al cinema è un classico della letteratura romantica. Giovanni Ortoleva, uno dei registi più interessanti emersi negli ultimi anni, in questa nuova produzione targata Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, Elsinor-Centro di Produzione Teatrale, Tpe-Teatro Piemonte Europa, Arca Azzurra Associazione Culturale, ne dà una lettura inedita e originale pur mantenendo l’ambientazione (bellissimi i costumi di Daniela De Blasio) e, solo in parte, il linguaggio. Lo spettacolo è in scena nella rinnovata sala Trionfo del Teatro della Tosse sino all’1 dicembre.

Un palcoscenico scuro e nudo, senza quinte, per raccontare la storia d’amore impossibile tra Marguerite Gautier, mantenuta dai suoi ricchi amanti e malata di tisi, e Armand Duval, giovane di buona famiglia e di belle speranze. Unico elemento scenografico un palchetto da teatro con tanto di tendaggio rosso (scene di Federico Biancalani) in cui Marguerite (una intensa Anna Manella) resta imprigionata sino alla fine come una recita di ciò che ci si aspetta da una come lei. L’incontro con Armand Duval fa nascere l’amore, qualcosa di inaspettato, ma il padre di lui ci mette lo zampino e consiglia a Marguerite di lasciare Armand per evitare che lui si rovini e l’escalation di voci in una Parigi in cui tutti sapevano di tutti.

