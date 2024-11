Legambiente ripulisce passo Ceotto in ricordo di “Paolino”: tra i volontari anche Giordano Bruschi

Genova. Vetro, carta, plastica, rifiuti ferrosi e ingombranti, tantissimi mozziconi di sigarette, una caldaia e un sanitario da bagno. È quanto è stato raccolto sabato mattina durante la pulizia di passo Paolo Ceotto dai volontari e dalle volontarie di Legambiente nell’ambito della campagna “Puliamo il mondo”.

L’incontro è stato aperto dal racconto di Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, alla presenza delle sorelle e della nipote di Paolo Ceotto, “Paolino“. Bruschi ha raccontato la Resistenza e la lotta partigiana di Paolino e dei suoi compagni, “i sei di piazzale Parenzo”, e ricordato il suo barbaro assassinio per mano fascista. Un momento molto emozionante per la famiglia Ceotto ma anche per i volontari e le volontarie presenti. La mattinata è poi proseguita con le azioni di pulizia di passo Ceotto e delle zone limitrofe.

