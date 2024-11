Luminarie, presepi, musica e tradizioni: Genova accende il Natale, tutti gli eventi

Genova. Presepi, mercatini, luminarie, e poi concerti, spettacoli e il tradizionale confeugo, uno dei momenti più attesi dell’anno. Genova si prepara ad accendere il Natale con un calendario fitto di eventi, si prepara a vivere un Natale magico e coinvolgente, con un calendario fitto di eventi che trasformeranno ogni angolo della città in un mosaico di luci, colori, musica e tradizioni. Dall’8 dicembre fino a febbraio, il capoluogo ligure offrirà un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini, abitanti e turisti, abbracciando tutta la città, da Ponente a Levante, passando per le vallate.

Il presepe protagonista: 74 installazioni e due “passaporti” dedicati

