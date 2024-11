Natale a Sarzana, Pd: “Città ha bisogno di programmi e interventi di qualità non di contributi a pioggia senza un disegno”

“Natale a Sarzana? La montagna ha partorito un topolino. La città ha bisogno di programmi e interventi di qualità, non di contributi a pioggia e senza un disegno”. Molto negativo il giudizio dell’opposizione sui progetti del Natale sarzanese: sul banco degli accusati la scarsa trasparenza, le tempistiche e anche i contenuti. Così in una nota il PD cittadino: “Scelte non all’altezza del profilo della città. Da ottobre si è perso molto tempo e lo strumento della call dimostra tutti i suoi limiti: nessun progetto unitario e nessun criterio reale nell’assegnazione del budget, che è stato definito solo a valle delle proposte e delle presumibili trattative informali. Così facendo si riesce a scontentare tutti: commercianti e operatori, il cui lavoro non viene valorizzato; residenti e turisti, che avranno la sensazione di un’offerta improvvisata ed eterogenea; le casse comunali, che in tempi di ristrettezze di bilancio meritano una gestione oculata. Più investimenti strategici e meno contributi a pioggia farebbero bene a tutti”. Molti i quesiti posti dal segretario Baruzzo in merito ad una spesa complessiva che ha raggiunto circa 194mila euro: “Con quale logica si sono ripartite le risorse? Perché si passa da mega-contributi di 50.000,00 euro a micro-contributi di poche migliaia o perfino poche centinaia di euro? La determina è stata pubblicata solo due o tre giorni fa: perché alcuni operatori avevano già cominciato a lavorare per gli allestimenti? A quale titolo? Molti fornitori sono individuati, altri rimangono nell’indeterminato, come i relativi importi: si scrive che si spenderanno ‘massimo’ 30.000,00 euro per il concerto di fine anno, ma non si sa altro. Si scrive che ‘massimo’ 40.000,00 euro saranno destinati alle luminarie, che però sono già di proprietà comunale: a che servono esattamente questi soldi, se le luci non devono essere né acquistate né noleggiate? Alla sola installazione? Abbiamo fatto bene tutti i conti? E perché il fornitore è ancora da individuare? La promessa di non tralasciare i quartieri e le periferie è poi totalmente disattesa: le frazioni non sono nemmeno considerate e così le aree limitrofe al centro. Questo a riprova di una visione ristretta e salottiera della città. La gestione è perciò politicamente, economicamente e giuridicamente approssimativa. Questo mentre per il bilancio di previsione 2025 la giunta stessa, nel definirne le linee di indirizzo pochi mesi fa, annunciava una severa spending review, volta al ‘contenimento delle spese discrezionali non contrattualizzate’. Dopo l’allegria del Natale è in arrivo la stangata per i sarzanesi?”

L’articolo Natale a Sarzana, Pd: “Città ha bisogno di programmi e interventi di qualità non di contributi a pioggia senza un disegno” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com