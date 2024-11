Offertorio con i frutti della terra e benedizione delle macchine agricole sul sagrato, a Molicciara la Giornata provinciale del Ringraziamento

Si terrà domani (1° dicembre) a Molicciara, comune di Castelnuovo Magra, la 74esima edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, un momento di aggregazione in cui gli imprenditori agricoli e le loro famiglie si riuniscono con la comunità locale per rendere grazie dei frutti raccolti. La giornata inizierà con la messa presso la Parrocchia del Sacro cuore di Gesù di Molicciara, celebrata dal parroco don Andrea. All’offertorio saranno presentati i frutti della terra in cesti portati in dono dalle sezioni Coldiretti che parteciperanno. Al termine della mattinata verranno benedetti i trattori e i mezzi agricoli presenti sul sagrato della chiesa, a seguire si terrà un rinfresco nei vicini locali dell’ex asilo in Via Gallico 8. “La Giornata del Ringraziamento – affermano il presidente e il direttore di Coldiretti La Spezia, Marco Lucchi e Paolo Campocci – rappresenta da sempre un momento importantissimo per la nostra Coldiretti. Qui la tradizione è la terra su cui camminiamo, ma è solo parlando con le persone e progettando idee per il futuro che possiamo conoscere la direzione verso cui spingerci”.

