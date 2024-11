Pallanuoto M/ Il Bogliasco cede al Torino (12 – 17)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Non è fortunato il debutto interno stagionale dei ragazzi dell’AGN Energia Bogliasco 1951.

Contro la capolista Torino ’81 i biancazzurri cedono 17-12, al termine di una gara tesa e combattuta molto più di quanto non dica il punteggio finale. A fare la differenza, come spesso avviene nello sport, sono gli episodi. Quelli favorevoli agli ospiti, bravi a punire ogni errore degli avversari, e quelli invece che costano caro ai padroni di casa, troppo imprecisi in attacco e distratti in difesa.

» leggi tutto su www.levantenews.it