Pallanuoto M/ Un Lavagna sicuro piega il Piacenza (11- 5)

Dall’ufficio stampa del Mobilpesca Lavagna

Buona prova dei nostri ragazzi che controllano la partita fin dall’inizio e trovano la seconda vittoria stagionale salendo a 6 punti. Risultato mai in discussione anche grazie al solito Antonio Gabutti, che più volte nega il gol agli avversari. Minutaggio e parate anche per il vice Andrea Rossi, classe 2005. Da sottolineare le prestazioni di Christian Gandini e Thomas Tabbiani, più volte in gol, ma anche dei più giovani, che ancora una volta si dimostrano un valida alternativa per mister Andrea Martini. Prima volta in vasca con la prima squadra per il classe 2007 Pietro Copello. Il commento del tecnico Martini: Sono molto soddisfatto della prestazione e della solidità mentale dimostrata oggi. La squadra ha confermato di saper mantenere concentrazione e attenzione, rispondendo pienamente alle richieste senza alcun segno di rilassamento, nemmeno dopo la sconfitta onorevole della scorsa partita. Questa è la mentalità che cerco ogni giorno: massimo impegno e un costante desiderio di migliorare. La vittoria di oggi contro Piacenza è la dimostrazione concreta che i ragazzi hanno recepito le indicazioni e le hanno messe in pratica nel migliore dei modi.

Ora serve continuità: una squadra vincente è quella che, quando è chiamata a vincere, non fallisce.

