Rapallo. Spaccata nella notte in pieno centro a Rapallo, preso di mira il negozio di abbigliamento Lai, in piazza Cavour.

A darne notizia sui social è stata la consigliera comunale ed ex assessora Elisabetta Lai, sorella di Emanuela, titolare del negozio: “Brutto risveglio con telefonata dei carabinieri alle quattro di mattina – ha scritto – comunque Manu, non sarà una vetrina distrutta a non permetterci di festeggiare i tuoi primi 50 anni”.

» leggi tutto su www.genova24.it