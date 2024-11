Sampdoria, Sottil non pensa alla panchina traballante: “Momento tosto, l’ansia oscura la concentrazione”

Genova. “Abbiamo approcciato bene la partita, non abbiamo mai sofferto. Loro nel primo tempo hanno battuto un calcio d’angolo, siamo andati in vantaggio meritatamente e il gioco è migliorato rispetto a Palermo. Ci sono delle disattenzioni e lì dobbiamo essere più concentrati, dobbiamo migliorare, abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Credo che debba esserci più leggerezza, più lucidità, sono sfumature che dobbiamo mettere a posto”. Andrea Sottil si presenta in sala stampa dopo il rocambolesco pareggio della Sampdoria contro il Catanzaro e non si dice preoccupato per le sorti della sua panchina: “Questo è l’ultimo dei miei pensieri, io sono concentrato a fare l’allenatore e a preparare le partite, penso solamente a quella di Sassuolo. Il mio pensiero è la squadra”.

Squadra che, dice il mister, “Ha reagito in una situazione molto difficile, l’avevamo ripresa, potevamo vincere. Non siamo contenti, siamo ancora più dispiaciuti e arrabbiati dei nostri tifosi che hanno ragione e che ci hanno comunque sostenuto per tutta la gara. Il mio compito, dovere e responsabilità è di mettere a posto queste cose, di lavorare e prepararci per Sassuolo. Volevamo vincere questa partita. Dobbiamo andare avanti, è un momento tosto, lo stiamo affrontando con grande determinazione e lucidità”.

