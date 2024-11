Special Festival, domani, domenica 1 dicembre, alle 18 al Teatro Civico della Spezia. Una manifestazione nel segno dell’inclusione che vedrà sul palco persone con disabilità insieme a nomi importanti del panorama musicale. “Lo Special Festival è un grande evento di Regione Liguria, unico a livello italiano, in occasione della Giornata mondiale della disabilità, con artisti e cantanti di fama internazionale che salgono sul palco accanto a persone disabili – afferma in una nota l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, che porterà il saluto del presidente Marco Bucci -. E su quel palco la disabilità scompare, lasciando il posto al talento straordinario di tanti ragazzi e ragazze, che realizzano il sogno di esibirsi insieme ai loro beniamini. Sono orgoglioso che Regione abbia sostenuto lo Special Festival fin dal suo esordio, nel 2017, accanto ad Anfass La Spezia che ringrazio insieme ai tanti artisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco. Un’alleanza che proseguirà nei prossimi anni nel segno dell’inclusione”.

L’articolo Special Festival, Giampedrone: “Orgoglioso del sostegno della Regione sin dall’esordio della manifestazione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com