Spirito di squadra e pizza napoletana, Spezia a cena al Mirabello

Serata in pizzeria per lo Spezia Calcio. La rosa aquilotta, assieme a dirigenti, allenatori, magazzinieri e tutto lo staff tecnico, nei giorni scorsi ha fatto tappa alla pizzeria di Vincenzo Capuano a Porto Mirabello per una serata all’insegna della pizza napoletana e dello spirito di squadra. Nell’occasione il capitano Salvatore Esposito ha omaggiato il locale con una maglia ufficiale firmata da tutti i giocatori della squadra, che ora, incorniciata, sarà esposta nel locale.

