Vent’anni di Società della salute: gli eventi in programma

Vent’anni di Società della Salute. La Società della Salute, consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Lunigiana e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, rappresenta una nuova soluzione organizzativa per il governo dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. Persegue obiettivi di salute e di benessere sociale, favorendo la partecipazione dei cittadini alle scelte in merito ai servizi. In occasione del suo ventennale, è prevista una serie di eventi distinti ma interconnessi, che si svolgeranno nella settimana dal 9 al 14 dicembre. Nel dettaglio, dal 9 al 14 dicembre tutti i servizi territoriali prevederanno aperture straordinarie dedicate ai cittadini, offrendo screening gratuiti e colloqui con professionisti. Nei prossimi giorni saranno fornite informazione dettagliate su date e orari per ogni servizio. In più, mercoledì 11 dicembre, alle 14.30, ad Aulla, ci sarà una passeggiata con incontro sugli stili di vita sani, legati alla nutrizione, ma anche allo sport e al movimento. Giovedì 12 dicembre in Sala Tobagi, ad Aulla, due appuntamenti da non perdere. Dalle 8.45 alle 11.15 ‘Lo sviluppo di un welfare di comunità, il potenziale trasformativo di una rete territoriale collaborativa’, è l’incontro conclusivo del progetto AGE, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Dalle 11.30 alle 13 un convegno dedicato ai 20 anni della Società della Salute della Lunigiana. Si parlerà dell’evoluzione della governance, per ripercorrere le tappe principali, riflettere sui risultati e sull’impatto sul territorio, discutere le prospettive e le sfide future. Alla tavola rotonda parteciperanno i direttori e i presidenti che si sono succeduti alla guida della SdS e Matteo Mastrini, componente della giunta esecutiva SdS. Venerdì 13 dicembre alle 21, al Centro Icaro di Costamala di Licciana Nardi, in collaborazione con Pro loco Malaspina di Licciana, tour dei concerti impossibili con Antonio Lombardi in ‘Canzone della contea di Levante’. Per finire sabato 14 dicembre a Fivizzano, dalle 15 alle 17, torneo di calcio di Natale con squadre composte dai sindaci e amministratori e operatori della SdS Lunigiana; il ricavato sarà devoluto ai centri di socializzazione. Al termine i festeggiamenti, con scambio di auguri natalizi e spegnimento simbolico delle candeline per i vent’anni della SdS.

