Genova. Un uomo di 94 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere stato investito da un’auto in via Don Giovanni Verità, a Voltri.

È successo intorno alle 14.30. L’urto ha scaraventato l’anziano a terra, facendogli battere la testa. Sul posto la centrale del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure al ferito e poi lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale con un trauma cranico e diverse contusioni.

