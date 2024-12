Calcio/ Samp, alla quindicesima giornata è 12esima

La quindicesima giornata del campionato di serie B si è chiusa nella giornata odierna con la prima sconfitta in campionato dello Spezia battuto 2-0 dal Palermo. Non ne approfitta il Pisa che in vantaggio di due gol si fa rimontare dal Cosenza e supera la formazione aquilotta portandosi a più 1. Resta solitario in vetta il Sassuolo vittorioso venerdì nella sfida tutta emiliana contro la Reggiana.

Sale al quarto posto la Cremonese grazie ai quattro gol rifilati al Druso al Sudtirol sempre più in crisi, mentre si ferma il Cesena battuto 3-2 dal Frosinone che abbandona l’ultimo posto in classifica. Posizione occupata dal Cittadella fermato sul 2-2 dalla Juve Stabia. Pareggio 1-1 tra Brescia e Bari e 0-0 tra Mantova Modena. Nel posticipo domenicale la Salernitana rifila 4 gol alla Carrarese.

