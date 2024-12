D’Angelo rilancia Bandinelli e conferma Pio. Soleri al suo fianco, mentre il Palermo si interroga sul 9

Esattamente sette giorni dopo la vittoria contro il Sudtirol, lo Spezia torna in campo e lo fa lontano da casa, al Barbera di Palermo contro la squadra di Alessio Dionisi. In conferenza il tecnico siciliano ha avvertito le Aquile: “È l’ora di battere una grande”, ha detto, per caricare un Palermo reduce da tre punti nelle ultime quattro uscite e scivolato fuori dalla zona playoff. Per lo Spezia, ancora imbattuto, un avversario comunque ostico, che ai blocchi di partenza del campionato era tra i grandi candidati alla promozione. A dare manforte alla squadra di D’Angelo, circa duecento spezzini, che hanno seguito la squadra anche in una delle trasferte più lunghe del campionato.

D’Angelo deve fare a meno di Fallou Sarr e di Rachid Kouda, che ne avrà per un paio di settimane dopo l’infortunio subito contro il Sudtirol. Il resto della rosa è a disposizione, aumentando i ballottaggi nell’undici titolare. Si dovrebbe rivedere dall’inizio Filippo Bandinelli, fermo dalla partita pareggiata con il Bari, che a centrocampo andrebbe a completare il trio con Salvatore Esposito e Francesco Cassata, in ballottaggio con Nagy. Sulle fasce Reca ed Elia, un ex, con in difesa possibile turno di riposo per Wisniewski, con Mateju, Hristov e Bertola a proteggere la porta di Gori. Davanti, Pio Esposito non si può sostituire in questo momento d’oro: il 9 è pronto a confermarsi titolare e al suo fianco Edoardo Soleri, altro ex, sembra in vantaggio su Di Serio.

