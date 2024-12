“Che senso ha affermare che il Piano regionale va attuato, che un biodigestore nella nostra provincia è necessario, ma che solo il sito non è idoneo? Legambiente ha in mente un altro sito? Lo dica. Apriamo un confronto. Noi siamo disposti a farlo, anche pubblicamente”. Lo scrivono in una nota congiunta i comitati No Biodigestore Saliceti e Sarzana, che botta! in merito alla precisazione diffusa ieri da Stefano Sarti e Federico Borromeo, vicepresidente e direttore di Legambiente Liguria. E in un altro passaggio i comitati scrivono: “Prima delle elezioni Legambiente ha sottoscritto con noi e con altri comitati e associazioni della provincia un documento inoltrato a tutte le forze politiche. In esso si prospettavano due soluzioni per chiudere il ciclo dei rifiuti alla Spezia: portare la Forsu spezzina in impianti già esistenti fuori regione, che trattano l’organico a tariffe stracciate (riflessi positivi sulla TARI e sull’ambiente). In alternativa si prospettava la realizzazione di tre, quattro impianti di compostaggio di ultima generazione per trattare la Forsu spezzina. L’obiettivo è di dare agli spezzini la possibilità di scegliere come chiudere il loro ciclo dei rifiuti. E’ troppo se chiediamo agli amici di Legambiente un chiarimento?”.

L’articolo Digestore, comitati: “Se Legambiente ha in mente sito diverso da Saliceti, lo dica e apriamo un confronto” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com