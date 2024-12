I “Missionari” latinoamericani riuniti al Mirteto

Il santuario mariano del Mirteto, ad Ortonovo, ha ospitato in questi giorni un nutrito gruppo di sacerdoti della Fraternita Missionaria di Maria, realtà religiosa alla quale da diversi anni è affidata la cura pastorale del santuario stesso e di diverse parrocchie del comune di Luni, oltre a quella di San Lazzaro di Sarzana. I religiosi, quasi tutti latino-americani, sono stati al Mirteto per un corso di formazione permanente. Questi i loro nomi: padre Elmer Son, provinciale per l’Italia, padre Miguel Tuch, rettore del santuario e arciprete di Ortonovo, padre Leonel Cruz, padre Josué Pacal, padre Domingo Patix, padre Manuel Yojcom, padre Manuel Villalobos e padre Gaspar Garcia. Durante la settimana hanno visitato anche le parrocchie affidate alla Fraternità, incontrando i fedeli.

