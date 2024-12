Inizia il periodo dell’Avvento, parroci e Caritas raccolgono le offerte dei fedeli

Prende il via oggi 1° dicembre, con la prima domenica di Avvento, il nuovo anno liturgico 2024 – 2025, che avrà come prima tappa importante la solennità del Natale. L’Avvento, caratterizzato dal colore violaceo dei paramenti sacri, è tempo di meditazione, di penitenza ed anche di carità operosa. Per questo anche quest’anno la diocesi promuove attraverso la Caritas e tutte le parrocchie l’Avvento di fraternità. I fedeli sono invitati a donare offerte e risparmi frutto di sacrifici per alcune opere caritative.

Tre sono le indicazioni venute dal vescovo: il sostegno alle famiglie in difficoltà, che sono sempre più numerose; i progetti di accoglienza per le persone senza fissa dimora; il supporto ai giovani che sono a rischio di esclusione sociale. Le offerte possono essere consegnate ai parroci o sacerdoti incaricati del servizio pastorale, oppure ai centri di ascolto Caritas della Spezia e di Sarzana.

