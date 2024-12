La Carcarese continua a correre in testa, Abbaldo: “Vincere contro il Little Club James era molto importante, tanta fiducia”

Carcare. Tre a zero e tre punti, altri, per una Carcarese che continua a volare in testa alla classifica del campionato di Promozione. Una sola sconfitta, un pareggio e nove vittorie in undici giornate: un bottino di punti che permette ai biancorossi di pensiero in grande, con sei punti di distanza sulla diretta inseguitrice che è il Pontelungo.

“Vittoria meritata e importante, tutte le domeniche le partite riservano delle difficoltà – spiega il direttore generale Abbaldo ai microfoni del club -. Il primo tempo è stato molto chiuso, nonostante un grande possesso palla, abbiamo fatto fatica a costruirci delle occasioni. Poi sono stati bravi i nostri attaccanti a trovare il vantaggio. Nel secondo tempo hanno avuto loro una grossa occasione per il pari, poi noi siamo andati via lisci e per una volta l’ultima mezz’ora è stata tranquilla, al contrario delle ultime domeniche”.

