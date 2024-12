L’Avvento savonese: dalla fiera di Santa Lucia alla cerimonia del Confuoco

Savona. Ogni città ha le sue usanze e tradizioni, che comprendono festività, celebrazioni, ricorrenze e che sesso sono legate a particolari date o periodi dell’anno. Nel mese di dicembre, nelle settimane che portano al Natale, la città della Torretta è animata ogni anno da due eventi irrinunciabili e caratteristici, particolarmente sentiti da grandi e piccini.

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, con una fiera che ravviva la centralissima via Paleocapa con oltre cento bancarelle di addobbi natalizi, dolciumi e abbigliamento. Per i savonesi l’arrivo di questa data significa una cosa sola: preparare il presepe. L’avvento, a questa soglia, ha già avuto inizio, ma per gli abitanti locali è questo l’evento fondamentale della tradizione natalizia che fa il vero e proprio inizio per le festività. Tra i banchi dei macachi, scatta la ricerca alle statuine mancanti; i più piccoli non perdono, inoltre, l’occasione di gustare torroni, noccioline e zucchero filato.

» leggi tutto su www.ivg.it