Meteo: domenica soleggiata sulla Liguria e il savonese, ma attese raffiche di vento

Liguria. La goccia fredda posizionata tra Adriatico e Balcani, responsabile del calo termico e della neve a quote medio-basse al centro-sud, si allontanerà gradualmente verso la Grecia, ma ancora per la giornata di domenica favorirà correnti settentrionali sulla nostra regione. Invece, all’inizio della prossima settimana si assisterà ad una rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, accompagnate da un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per domenica 1 dicembre

