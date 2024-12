Orlando replica stizzito a un utente su Facebook: “Ma lei deve rompere i c… anche a Natale?”. Fdi: “Non abituato al confronto”

L’ex candidato alla presidenza della Liguria Andrea Orlando è finito al centro di un caso social. Il deputato spezzino del Partito democratico, che nei prossimi giorni dovrebbe annunciare la sua decisione rispetto alla possibilità di rimanere in Liguria in qualità di consigliere regionale, ha infatti avuto uno scambio di battute poco edificante con un utente col quale aveva evidentemente già avuto ruggini in passato.

L’occasione è un post con una foto che ritrae Orlando e un amico in Piazza Sant’Agostino, alla Spezia, davanti a un’installazione luminosa natalizia. “Luci della città. Cerchiamo ispirazione”, scrive il dem spezzino. Tra i commenti spicca quello di un utente: “Avreste bisogno dei riflettori di uno stadio! Ma probabilmente non sarebbero sufficienti!”. A questo punto Orlando, che con il commentatore deve avere già avuto screzi in passato, replica stizzito: “Ma lei deve rompere i coglioni anche a Natale?”.

