Palermo, Dionisi: “Partita positiva contro una squadra importante. Campionato equilibrato con un Sassuolo fuori categoria”

Dopo il successo contro lo Spezia, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, tra le migliori della stagione: “Partita positiva, prestazione positiva. Per qualità del gioco non la migliore”, spiega l’allenatore. “Avevamo di fronte una squadra importante e forte che concede poco. I ragazzi sono stati bravissimi e l’episodio ci è girato, abbiamo creato molto anche oggi. È stata una partita giusta, i ragazzi sono stati bravi e non era facile perché loro sono più in fiducia di noi. Il risultato può aiutare. Ci mancava la vittoria da un po’”.

Un Palermo che rientra in zona playoff e che ora sogna di scalare la classifica. “Non è per guardare in casa di altri perché non mi piace, ma il Sassuolo è l’unica squadra di B che ha giocatori da Serie A, come Berardi, che ha inciso in A contro le big. È sopra categoria. Sarà un campionato equilibrato e chi mantiene la retta via arriva in fondo contento. Noi non siamo partiti con grande continuità. Oggi per me è stata una partita positiva. A livello di qualità di gioco abbiamo fatto bene e concesso poco, come successo tante volte. Nel poco, anche loro potevano fare gol sulle occasioni che hanno avuto. Abbiamo limitato le loro qualità”, conclude.

