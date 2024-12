Parolacce e offese in genovese, da oggi sono tutte raccolte e spiegate in un “Insultario”

Genova. “Insulti, parolacce, imprecazioni, modi di dire poco gentili e vilipendi vari”. È questo il contenuto, annunciato inequivocabilmente fin dalla copertina, dell’Insultario genovese, nuova opera di Alessandro Guasoni che verrà presentata mercoledì 4 dicembre alle 18.00 alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi.

Un concentrato di turpiloquio in lingua locale che va dai termini semplicemente “ambigui” alle classiche parole del gatto vietate ai bambini fino alle pesanti offese su base sessuale, etnica e religiosa per un totale di oltre 800 vocaboli in genovese tradotti in italiano, alcuni ben noti ai nostri giorni e altri caduti un po’ in disuso, corredati da esempi, proverbi e filastrocche. Un patrimonio idiomatico che – prese le necessarie distanze da certi schemi di pensiero oggi divenuti intollerabili o persino illegali – racconta molto della cultura tradizionale del popolo che lo ha generato.

