Portofino: ricordato l’eccidio dell’Olivetta, presenti le sezioni Anpi e le autorità

Una splendida mattinata di sole ha accompagnato la commemorazione dei Martiri dell’Olivetta; 22 prigionieri politici prelevati dal carcere di Marassi dove erano stati rinchiusi, trasportati a Portofino su un camion, poi trasferiti su imbarcazioni davanti alla spiaggia dell’Olivetta, legati tra loro, mitragliati e gettati in mare ancora agonizzanti. Uno degli eccidi più ignobili, sfortunatamente non l’unico, perpetrato dai nazisti con l’aiuto dei fascisti di Spiotta. Una rappresaglia a seguito della così detta “notte delle spie”: nove collaboratori nazifascisti uccisi alla stessa ora in nove punti del ponente genovese, dai partigiani ormai decisi alla liberazione. Ancora oggi sono tante le sezioni Anpi del ponente genovese che partecipano a questa toccante cerimonia che il vicesindaco di Portofino, Giorgio D’Alia, ha ricordato con toni vibranti, sentiti e mai retorici; l’orazione ufficiale è stata invece di Massimo Bisca, presidente dell’Anpi genovese.

Alla Messa celebrata dal parroco don Alessandro Giosso nella chiesa di Divo Martino, hanno partecipato le sezioni Anpi genovesi e del Levante, compresa quella dei partigiani cattolici di Sestri Levante; la Regione Liguria (con Giovanni Boitano); la Città metropolitana (con Laura Repetto); i sindaci o loro rappresentanti dei Comuni del Tigullio, Golfo Paradiso e Genova. Presenti rappresentanti di capitaneria di porto, polizia di Stato, carabinieri, polizia urbana.

