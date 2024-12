Pronto al lancio il concorso diocesano per il miglior presepe

“Fotografa il tuo presepe” sarà anche quest’anno il motivo conduttore del concorso diocesano per il presepe cristiano, il cui bando è stato reso noto nei giorni scorsi dall’ufficio Arte sacra e beni culturali, diretto da monsignor Paolo Cabano, che lo organizza insieme alla sezione spezzina della società “Dante Alighieri”. Come è ormai consuetudine dopo il periodo della pandemia, i presepi partecipanti, che sono ogni anno molte decine, dovranno essere fotografati e trasmessi alla curia vescovile per l’esame da parte della commissione giudicatrice. Le iscrizioni al concorso vanno inviate entro il 23 dicembre prossimo per posta elettronica all’indirizzo: beniculturali@diocesilaspezia.it. Vanno indicati nome, cognome, categoria. Le categorie sono quattro: famiglie, parrocchie, scuole, enti e associazioni (quest’ultima comprende anche gli esercizi commerciali). Per ciascun presepe devono essere allegate tre foto in formato jpeg (panoramica del presepio, Natività, un particolare significativo). La commissione, nominata dall’ufficio organizzatore, esaminerà le foto e stilerà la graduatoria di merito, designando i primi tre classificati per ciascuna delle sezioni. I criteri di valutazione saranno i seguenti: composizione ed espressività del mistero della Natività; naturalezza, semplicità e freschezza di ideazione; armonia dell’insieme e delle proporzioni; fonte di ispirazione. Le premiazioni avranno luogo in gennaio. In occasione dello scorso Natale il primo premio assoluto era stato assegnato al presepe allestito nella cripta della cattedrale di Cristo Re alla Spezia.

