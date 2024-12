Rugby/ La Pro Recco migliora, ma cede in casa con lo Stade Valdotain (18-25)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Gli Squali della Pro Recco Rugby mettono in campo un’altra prestazione in progresso ma non basta per avere ragione dello Stade Valdotain, squadra neopromossa guidata da Luis Maria Otano e rinforzata da diversi innesti provenienti dalla Serie A. La partita, piacevole, combattuta e seguita con grande calore dal pubblico, è finita 25-18 per gli ospiti e i biancocelesti, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 15-7, hanno così conquistato un altro punto di bonus difensivo dopo quello di una settimana fa contro il CUS Milano. Le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi ad Aosta ma si è giocato a Recco a causa del campo innevato e ghiacciato: si giocherà quindi a Sarre la gara di ritorno.

