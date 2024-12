Serie D, Albenga: nel silenzio stanno arrivando i playout

Encomiabile l’impegno della giovanissima squadra dell’Albenga. Ma se contro una Cairese in crisi il massimo che si riesce a produrre è un’occasione da calcio d’angolo in novanta minuti significa che mantenere la categoria sarà una vera e propria impresa. Per ora, i 17 punti conquistati da Mariotti più i tre contro il Chieri tengono i bianconeri fuori dalla zona playout. Ma di domenica in domenica la zona calda si avvicina. Il tutto in un clima di desolazione e silenzio.

La società ha ribadito anche oggi a microfoni spenti che vi sarà presto una conferenza stampa. Oggi mister Thomas Massa non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L’allenatore ha dato indicazioni alla squadra dagli spalti opposti alla tribuna principale. Ha fatto strano non vedere nessuno dalla panchina dare indicazioni alla squadra. L’unico presente l’inossidabile dirigente Agostino Benvenuto, che ha anche riabbracciato gli eroi della promozione ingauna Gargiulo e Anselmo prima del fischio di inizio.

