Sospiro di sollievo per la Cairese. Nappi: “Continuo a non voler parlare di salvezza. Oubakent grande impatto ma aspetto altre novità”

La Cairese batte 2 a 0 l’Albenga e trova una vittoria che mancava dal successo sul Vado del 28 settembre. Dopo tre pareggi per 0 a 0 e due sconfitte di fila può finalmente sorridere mister Marco Nappi. L’allenatore ha elogiato la prova della sua squadra anche se l’avversario odierno (che non ha mai tirato in porta) è lontano dal potersi considerare una squadra di categoria. Il tecnico gialloblù ha poi spiegato – e di fatto ufficializzato – il motivo della decisione di non avere più Sassari e Silvestri in squadra. Nota lieta della giornata, la doppietta di Fernandez e la grande prova sulla fascia di Oubakent, già a suo agio nel 4-3-3 odierno nonostante abbia fatto il primo allenamento soltanto giovedì. L’allenatore si è detto convinto di non volere sentire parlare di obiettivo salvezza nonostante i soli 6 punti ottenuti nelle prime sei gare in sella al club valligiano.

Così l’allenatore in sala stampa: “Sono soddisfatto della prestazione, ai ragazzi ho detto che questa era la partita più difficile dell’anno. L’Albenga non aveva nulla da perdere e sono in una situazione che tutti conoscono. Posso dire che sono con loro e nutro molto rispetto. Una situazione del genere non si deve creare in un campionato che per me è professionistico. I ragazzi dell’Albenga ci mettono grande orgoglio e non è facile batterli. Il Chieri lo sa bene. La mia squadra ha portato a casa tre punti facendo vedere un buon gioco, questa era la cosa più importante. Siamo in attesa anche di qualche altro innesto dal mercato”.

