Spezia Basket alla prova del nove contro la capolista San Miniato

Dopo quattro sconfitte, altrettante vittorie: lo Spezia Tarros è riuscito a recuperare, con un ottimo rush finale nella parte conclusiva del girone di andata, molto del terreno perso in precedenza e riportarsi a ridosso delle prime. I bianconeri sono arrivati al giro di boa di questa prima fase della stagione con 12 punti; davanti ci sono Costone Siena a 14 e poi, a 16, il terzetto composto da Lucca, USE Basket e San Miniato. E’ proprio la capolista la prossima avversaria degli spezzini che quindi, dopo 4 vittorie consecutive, sono chiamati a dimostrare i progressi fatti, di fronte ad un’ottima squadra, tra le più accreditate alla vittoria del campionato.

“San Miniato è una squadra giovane, che fa dell’energia e dell’aggressività il suo principale punto di forza – afferma il coach dello Spezia Tarros Davide Diacci – Ha giocatori molto forti nell’1 contro 1, sia in attacco che in difesa, bravi a trasformare la solidità difensiva in gioco a tutto campo. Il loro play Menconi è il miglior realizzatore del campionato con 19 punti. Sono i primi in classifica e sicuramente tra i favoriti per la vittoria del campionato. Cercheremo di metterli in difficoltà portandoli fuori dalla loro zona comfort, per noi è una bella opportunità di dimostrare chi siamo contro i migliori. Mi auguro sia una bella partita”.

