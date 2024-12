Taekwondo, domenica 8 dicembre arriva al Palasport la 30esima Columbus Cup

Genova. Grande appuntamento con il taekwondo domenica 8 dicembre con l’annuale Columbus Cup che, in occasione della trentesima edizione, si terrà nel nuovo Palasport del Waterfront. L’evento, patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova e tra le manifestazioni del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, accoglierà oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Svizzera, Germania, Albania e Monaco a dimostrazione del grande livello raggiunto dalla competizione organizzata dal maestro Pietro Fugazza e dalla Scuola Taekwondo Genova.

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, siamo pronti a festeggiare un nuovo anniversario importante per una competizione diventata oramai un appuntamento fisso del nostro calendario sportivo – afferma l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi -. La Columbus Cup taglia il traguardo delle 30 edizioni e ci tengo a congratularmi con il maestro Pietro Fugazza per l’impegno e la grande passione che, ogni anno, dimostra per rendere questo appuntamento sempre più avvincente sia per gli atleti sia per il pubblico. A fare da cornice il nuovo Palasport pronto ad accogliere i tantissimi atleti, in arrivo da tutta Europa, e pronti a sfidarsi nelle differenti categorie. Con le gare di para-taekwondo, la Columbus Cup rappresenta un’ulteriore splendida occasione per continuare a diffondere e promuovere lo sport per tutte le abilità perseguendo così tutti quei valori di inclusione e integrazione che, come Capitale Europea dello Sport, ci siamo impegnati a diffondere”.

