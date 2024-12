Vieira si gode la partenza positiva del suo Genoa: “Soddisfatto, vincere ci dà fiducia”

Udine. Il Genoa dà continuità di prestazione alla prova di settimana scorsa contro il Cagliari ma questa volta strappa l’intera posta: i rossoblù battono 2-0 l’Udinese grazie alla rete di Pinamonti e l’autogol di Giannetti sullo sprint di Zanoli. Tre punti importantissimi che portano gli uomini di Vieira a quota 14 e al tredicesimo posto in classifica.

“Abbiamo rispettato quello che volevamo fare: mettere pressione agli avversari. L’abbiamo fatto bene e credo che il cartellino rosso abbia cambiato la partita ma noi siamo rimasti concentrati, abbiamo rispettato il gioco – dichiara il tecnico francese -. Abbiamo fatto gol e difensivamente abbiamo giocato bene. Abbiamo giocatori tornati dagli infortuni ma che non sono ancora pronti a iniziare dal primo minuto, abbiamo fatto una partita interessante contro il Cagliari, sono contento di quello che avevamo fatto come squadra pertanto non avevo ragione di cambiare.”

