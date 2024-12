A Tursi prende forma la nuova “giunta Piciocchi”, obiettivo chiusura la prossima settimana

Genova. Il passaggio di consegne avverrà ufficialmente il 10 dicembre e per quella data Pietro Piciocchi, che succederà a Marco Bucci nelle funzioni di sindaco di Genova, potrebbe avere già formata la nuova giunta destinata a traghettare il Comune fino alle prossime elezioni. La squadra di Tursi vedrà sicuramente due elementi freschi, uno tecnico e uno politico, ma anche un probabile rimpasto per quanto riguarda la distribuzione delle deleghe.

Nel frattempo, in attesa che si concretizzi la decadenza di Bucci da sindaco, si è già dimesso l’assessore Matteo Campora, eletto in Consiglio regionale con Vince Liguria. Le sue deleghe sono passate in blocco a Piciocchi, che però ha cambiato idea rispetto ai piani di qualche settimana fa, come ha spiegato oggi a margine della festa di Genova Capitale europea dello Sport: “Non mi terrò la delega alla Mobilità. Sicuramente terrò il Bilancio e le deleghe che riguardano le relazioni sindacali per le nostre aziende, come ho detto ai sindacati. Certamente mi alleggerirò delle deleghe che riguardano tutta l’area tecnica del Comune: Lavori pubblici, Pnrr, grandi progetti”.

