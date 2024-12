Sarà sanzionato chi ha recentemente abbandonato rifiuti in Piazza San Nicolò ad Arcola: lo comunica il vice sindaco arcolano Gianluca Tinfena in un post. “La mancanza di rispetto per il decoro del luogo in cui si vive va sanzionata – scrive Tinfena -. Nuovo episodio nel borgo, nella piazza di San Nicolò, a pochi giorni dalla festa del nostro patrono. Grazie all’efficace lavoro di Polizia Locale e Maris per l’intervento di oggi che porterà ad una sanzione per il responsabile, individuato grazie ad un indizio lasciato in uno dei sacchi abbandonati”.

L’amministratore arcolano informa poi che “con il nuovo anno sono previste altre novità finalizzate ad un sempre più efficace controllo verso chi non rispetta l’ambiente”.

L’articolo Abbandono rifiuti nel borgo di Arcola, il vice sindaco Tinfena: “Autore individuato, sarà sanzionato. Dal 2025 novità per controlli sempre più efficaci” proviene da Città della Spezia.

