Addio alla leggenda del basket Lou Carnesecca, figlio di emigrati arrivati negli Usa da Pontremoli

Si è spento all’età di 99 anni Lou Carnesecca, leggenda della pallacanestro mondiale. Figlio di emigranti italiani partiti da Pontremoli e approdati ad Harlem, dove aprirono un negozio di alimentari, Carnesecca nel 1992 è entrato a far parte della Hall of Fame di Springfield, riconoscimento a una fantastica carriera, soprattutto a livello di College: 526 vittorie in 24 stagioni NCAA tutte alla guida dei St. John’s Red Storm, dove ha allenato e lanciato stelle come Chris Mullin, Walter Berry e Marc Jackson. Squadra che è di casa alla “Lou Carnesecca Arena” – l’impianto è stato dedicato al coach nel 2004 -, nel Queens.

“Chi ha avuto il privilegio di incrociare Lou Carnesecca, ne ricorda innanzitutto la straordinaria umanità, l’innata simpatia, l’originalità in campo e fuori – il ricordo sul sito della Federazione italiana pallacanestro -. Nel 1966 un suo Clinic tenuto a Milano alla presenza di tanti illustri coach italiani tra cui Cesare Rubini, Dido Guerrieri e Valerio Bianchini ha scritto una pagina di storia della nostra pallacanestro. In campo la nostra Nazionale Juniores allenata da Carnesecca, che per l’occasione sfoggiò anche un italiano praticamente perfetto e aprì ai nostri tecnici un nuovo mondo di conoscenze e soluzioni. Il 30 novembre 2024 ci ha lasciati un gigante: grazie infinite Looie, per averci insegnato con la tua genialità e i tuoi sorrisi ad amare ancora di più la pallacanestro, non importa a quale latitudine”.

