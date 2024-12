Al Palasport “Genova 2024 in festa” per celebrare la capitale dello sport e i suoi protagonisti

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ha celebrato i più importanti risultati sportivi di un anno straordinario. Dai Giochi di Parigi alle imprese tricolori, per arrivare alle benemerenze ufficiali del Coni e ai premi speciali “Genova 2024”.

Una passerella speciale all’arena del Palasport di Genova per società sportive, atleti, tecnici, giudici e dirigenti che hanno “portato in alto” la bandiera di San Giorgio. Una occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di una annata davvero unica. Genova 2024 in Festa è un evento promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Genova con la collaborazione di Coni Liguria e Stelle nello Sport.

