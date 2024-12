Alex Laghezza chiude la stagione con pole position e terzo posto finale al Rok Cup Festival di Franciacorta

Alex Laghezza chiude la stagione con il botto: pole position e terzo posto finale al Rok Cup Kart Festival di Franciacorta. Con una fantastica Pole Position, Alex ha confermato di essere fra i più veloci piloti italiani della nuova generazione. Di fronte ad avversari più titolati ed esperti, Alex, classe 2009, ha dimostrato velocità e maturità anche in gara, chiudendo sul podio dopo tre velocissime manche ed una combattuta finale, finita al fotofinish a soli 6 centesimi dal secondo posto. “Ringrazio il team Zanchi Motorsport ed mio meccanico Roberto Zoanni, in questi due giorni il kart e’ stato perfetto – ha dichiarato Alex – Chiudo la stagione carico e motivato e non vedo l’ora di essere in pista nel 2025, con i nuovi motori Rok che comincerò a testare partire da metà dicembre. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno creduto in me e nel lavoro della Laghezza Racing, che mi segue e supporta e che nel 2025 aprirà le sue porte ad altri piloti che vogliano condividere il mio percorso’. Alex corre con il team Zanchi Motorsport ed è sostenuto da molti sponsor, che ringraziamo per la partecipazione: Laghezza spa, DSV, Istituto di Vigilanza La Lince, Gesta, Good Job, DTF, Howden, De Benedetti DR e Peugeot, RI.C.EL., Novass, Enilave station La Spezia, Passerini Servizi Finanziari, Toscana Truck, OKZ.

