Amiu, Usb: “Cronica mancanza di organizzazione, serve cambio di rotta per tutelare lavoratori e servizio”

Genova. “Siamo molto preoccupati per il futuro dell’azienda. Da un lato i lavoratori continuano a dover far fronte a carenze di spazio e di organizzazione mentre dall’altro lato i piani aziendali per i prossimi anni appaiono ancora confusi. Una situazione precaria che si riflette, e continuerà, a farlo sul servizio finale, oggi gestito quasi giorno per giorno”. Questo il bilancio dello stato dell’arte di Amiu da parte di Usb, sindacato di base che parteciperà alle elezioni delle nuove Rsu aziendali previste per il 3 e il 4 dicembre, votazione che coinvolge circa duemila tra lavoratori e lavoratrici.

A parlare Paolo Petrosino, delegato dell’Unione sindacale di base per Amiu: “In questi mesi la situazione è in stallo. La mancanza cronica di spazi non vede soluzioni e, anzi, i prossimi mesi potrebbe acuirsi maggiormente con l’inizio dei lavori in Volpara, dove già oggi i camion vengono stipati al limite del possibile. Di fatto ad oggi non sappiamo ancora dove sarà organizzato un deposito temporaneo. Ogni giorni gli operatori e le operatrici devono fare i conti con l’incertezza: la raccolta dei rifiuti è sempre legata ai meccanismi dello smaltimento fuori regione, affidato a privati, cosa che complica l’organizzazione di tutta la filiera“.

