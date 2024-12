Assonautica Savona, approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2025

Savona. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre si è riunita presso i locali del CRAL “Pippo Rebagliati” l’assemblea ordinaria dei soci di Assonautica Provinciale di Savona.

Il presidente Giovanni Bauckneht ha aperto l’assemblea passando subito la parola al sindaco di Savona Marco Russo il quale nel suo intervento ha spiegato la situazione degli importanti lavori che interesseranno le zone in concessione ad Assonautica. Ha assicurato che le modifiche riguarderanno soltanto una differente collocazione degli spazi acquei a disposizione, che il sodalizio non subirà riduzioni di superficie ed ha dato speranze per possibili implementazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it