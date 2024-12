Beve dal calice sacerdotale e si ustiona la bocca: parroco stabile. Indagini in corso: sequestrate anche le ampolle

Don Perinetti è stabile, vigile e in osservazione in Rianimazione al Sant’Andrea della Spezia. Il parroco, 84 anni, nella giornata di ieri ha riportato delle ustioni alla bocca e accusato forti dolori allo stomaco dopo aver bevuto dal calice sacerdotale durante la funzione religiosa nella chiesa di Valgiuncata, a Zignago, in Val di Vara.

I presenti alla messa, nella chiesa di Sant’Andrea, allarmati dal malessere del parroco hanno chiamato subito l’ambulanza. Arrivati sul posto i soccorritori hanno visitato il religioso assieme al medico di Delta 3 del 118. In quel contesto sono state notate ferite evidenti alla bocca ed è stato disposto il ricovero in ospedale. Le circostanze hanno reso necessaria la segnalazione dell’accaduto ai Carabinieri che hanno provveduto a sequestrare il calice e le ampolle utilizzati per la funzione.

